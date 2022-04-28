Reuters: ВОЗ достигла предварительного согласия по увеличению членских взносов с 2024 года
15:40, 28 Апрель, 2022
Рабочая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) достигла соглашения по вопросу увеличения обязательных взносов государств-членов начиная с 2024 года. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, увеличение взносов является ключевой составляющей пересмотра бюджета организации. "Есть основное соглашение, есть сроки и условия. Сегодня очень хороший день для глобального здравоохранения", - приводит агентство слова одного из источников.
Как уточняет Reuters, представитель ВОЗ не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.
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