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Reuters: ВОЗ достигла предварительного согласия по увеличению членских взносов с 2024 года

Reuters: ВОЗ достигла предварительного согласия по увеличению членских взносов с 2024 года

 Рабочая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) достигла соглашения по вопросу увеличения обязательных взносов государств-членов начиная с 2024 года. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, увеличение взносов является ключевой составляющей пересмотра бюджета организации. "Есть основное соглашение, есть сроки и условия. Сегодня очень хороший день для глобального здравоохранения", - приводит агентство слова одного из источников.

Как уточняет Reuters, представитель ВОЗ не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.


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