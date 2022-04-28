США выделят Киргизии $2 млн для утилизации старых боеприпасов

Соединенные Штаты намерены выделить Киргизии $2 млн, которые будут направлены на утилизацию старых боеприпасов республики. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг посольство США в Бишкеке.

"США выделят $2 млн для утилизации устаревших боеприпасов и взрывчатых веществ в Киргизии", - говорится в сообщении.

По данным диппредставительства, деньги планируется предоставить в 2023 году.

Проект будет осуществляться совместно с Пограничной службой киргизского Государственного комитета национальной безопасности, ОБСЕ, а также ITF (некоммерческая гуманитарная организация).

"Старые боеприпасы угрожают киргизским гражданам и военнослужащим", - считают в посольстве США.

О количестве боеприпасов, которые планируется утилизировать, не сообщается.