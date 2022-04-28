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Asia Times: Индия отказалась бросить Россию и поразила США

Asia Times: Индия отказалась бросить Россию и поразила США

 США удивились решению Индии отказаться от введения санкций против Москвы из-за военной операции на Украине и начать торговать с российской стороной в рублях. Как передает Арменпресс, об этом пишет издание Asia Times.

Подчеркивается, что разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.

"Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций, страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций", — говорится в статье.

Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству "унизительным" отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис.


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