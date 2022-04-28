Призываем участников и организаторов митингов воздерживаться от нарушения общественного порядка: Полиция РА
14:38, 28 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В результате наблюдения за митингами и другими массовыми мероприятиями в Ереване, регионах и другими массовыми мероприятиями в последние дни полиция зафиксировала нарушения общественного порядка.
Как сообщает «Арменпресс», в распространенном Полицией сообщении говорится, что полиция последовательно и решительно продолжит выполнение своих законотворческих задач, обеспечивая охрану безопасности человека, общественного порядка, безопасности дорожного движения, а также предотвращение и предотвращение нарушений.
«Поэтому призываем участников и организаторов воздерживаться от действий, направленных на нарушение общественного порядка и иных нарушений, уважать права и законные интересы других лиц, подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Каждый случай нарушения будет подвергнут детальному расследованию, а виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении.
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