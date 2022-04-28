В Киеве заявили, что Украине нужно по $5 млрд в месяц на гуманитарные нужды

Украина согласовала с западными партнерами выделение ежемесячного финансирования в размере $5 млрд в течение трех-четырех месяцев на удовлетворение гуманитарных и гражданских нужд страны, однако пока не выработаны механизмы этой помощи. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в опубликованном в четверг интервью газете Corriere della Sera.

"Мы согласовали необходимую сумму: $5 млрд в месяц в ближайшие три или четыре месяца. Это финансирование необходимо на гуманитарные и гражданские цели, не военные", - сказал министр. На вопрос о том, каким образом западные партнеры смогут обеспечить эти потребности, он ответил, что это "сложный вопрос". "Мы рассчитываем на совместные действия стран "семерки", Мирового валютного фонда и Всемирного банка", - добавил министр. Он также указал, что Киев призывает к тому, чтобы использовать замороженные на Западе российские активы, однако "надо понять при помощи юристов, насколько это возможно и законно".

Говоря об эмбарго на российские энергоносители, Марченко отметил, что, "если это невозможно сразу", Киев устроило бы введение потолка цен на газ и нефть или пошлин, которые также можно было бы использовать на восстановление Украины. По его словам, каждый день боевых действий обходится Украине в $400 млн. Марченко оценил общий ущерб стране в "сотни миллиардов долларов", но отметил, что точные оценки должен давать Всемирный банк. "Думаю, можно направить команду Всемирного банка. Пусть они произведут должный подсчет", - сказал министр.

В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон изучает возможность передачи Украине замороженных в США активов Банка России.