Ваагн Хачатурян принял известного академика Юрия Ованнисяна
12:40, 28 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Ваагн Хачатурян встретился с Юрием Ованнисяном, ученым, физиком, академиком Российской академии наук, лауреатом Международной Менделеевской премии ЮНЕСКО-Россия, иностранным членом Национальной академии наук Армении. На встрече присутствовал также президент Национальной академии наук Армении академик Ашот Сагян. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.
Приветствуя известного ученого, Президент Республики высоко оценил его готовность содействовать развитию науки в Армении.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о проблемах сферы науки в Армении, потенциале и перспективах развития.
Также было кратко упомянуто о запланированном на эти выходные годовом общем собрании НАН РА, в рамках которого будут подведены основные итоги научно-научно-организационной деятельности НАН Армении за 2021 год. На ежегодном общем собрании Национальной академии наук Юрий Ованнисян выступит с докладом «Новые элементы периодической таблицы» .
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