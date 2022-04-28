В ближайшие дни свои двери откроет полностью преобразившийся Медицинский центр Святого Григория Просветителя
12:36, 28 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В ближайшие дни откроют свои двери откроют полностью преобразившийся Медицинский центр имени Святителя Григория Просветителя и ряд областных центров. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.
"Пользуясь кризисом, государство вложило большие средства в переоснащение, реконструкцию и обновление медицинских центров, и в этой напряженной ситуации нам удалось полностью преобразовать десятки медицинских центров", - сказала министр.
Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что на самом деле у нас не было государственной больницы с таким насыщенным оборудованием. "В условиях эпидемии коронавируса мы предоставили финансовые ресурсы, и сегодня в Армении мы приобрели современное медицинское оборудование для Медицинского центра Святого Григория Просветителя", - сказал он.
Никол Пашинян рассказал и об еще одном достижении в сфере здравоохранения. «Очень важно запуск ускорителя Института физики, в результате которого получаются изотопы, которые можно использовать для ранней диагностики онкологических заболеваний и которые практически применяются в нашей системе здравоохранения», — добавил Премьер-министр.
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