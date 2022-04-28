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30 апреля пройдет общегосударственный субботник

30 апреля пройдет общегосударственный субботник
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 30 апреля объявлен общенациональным субботником. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

«В последние годы в 2020–2021 годах в связи с коронавирусом не было организовано ни одного общенационального субботника. Конечно, в некоторых сообществах проводились отдельные мероприятия. А теперь мы работали с партнерскими организациями: Минобороны, Полиция, МЧС, Минздрав, Минобразования, науки, спорта и культуры, Минприроды, Минэкономики, областные администрации, ереванская община принимают активное участие. Мы все работали, есть очень четкая схема, во всех местах есть ответственные люди, кто где, что, какие функции должен выполнять. С погодой могут быть проблемы, но субботник отменять не будем. В тех местах и регионах, где не позволят погодные условия, мы проведем субботник на следующей неделе", - сказал Саносян.

Министр призывает граждан принять активное участие в мероприятиях предстоящего субботника.

Премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что мусор следует вывозить только на свалку, поскольку практика показывает, что мусор, образовавшийся в результате субботника, перемещается из одного места в другое.

"Мусор, образовавшийся в результате субботника, нельзя вывозить никуда, кроме как на свалку. Воспринимайте это как строгое указание", - подчеркнул Пашинян.
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