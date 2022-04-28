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Правительство планирует серьезные реформы в сфере военного образования

Правительство планирует серьезные реформы в сфере военного образования
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство планирует серьезные реформы в области военного образования. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Мы предусматриваем очень серьезные реформы в области военного образования. Уверен, что на одном из ближайших заседаний правительства у нас будет разговор на эту тему", - сказал Пашинян.
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