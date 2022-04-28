Британия заявила о намерении поставлять Украине ракеты для борьбы с ВМФ России

Великобритания намерена поставлять Украине противокорабельные ракеты для борьбы с Военно-морским флотом России. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг в эфире телеканала Sky News глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Мы заявляли о том, что будем искать и при наличии возможности передадим [Украине] противокорабельные ракеты. Невероятно важно, чтобы зерно, которое имеет огромное значение для всех нас и для цен на продовольствие, могло вывозиться из Украины [морем]", - сказал Уоллес.

В этой связи, по его словам, "важно гарантировать", чтобы российские корабли не не могли наносить удары по целям на Украине.

Уоллес подтвердил, что Лондон намерен в ближайшее время передать Киеву высокотехнологичные ракеты Brimstone. При этом он уточнил, что речь идет о той модификации ракеты, которая может использоваться сухопутными, а не морскими силами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружения украинским властям.