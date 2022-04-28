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Впервые в Армении пройдет фестиваль театральных плакатов

Впервые в Армении пройдет фестиваль театральных плакатов
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. При поддержке Министерства образования, культуры и науки РА Национальный академический театр имени Габриэля Сундукяна и культурная общественная организация «АКТ» впервые в Армении проведут фестиваль театральных плакатов.

Как передает «Арменпресс», министерство сообщает, что в фестивале могут принять участие дизайнеры, творцы, театры/театральные коллективы и организации из всех стран.

Участие в фестивале бесплатное. Фестиваль является конкурсным, работы, преодолевшие предвыборный этап, будет оценивать международное жюри. Срок подачи заявок продлен до 31 мая.

Итоги фестиваля будут подведены в сентябре 2022 года.

Предварительно отобранные плакаты будут выставлены в Национальном академическом театре имени Габриэла Сундукяна в сезоне 2022-2023 гг.

К апрелю на фестиваль уже поступило 149 плакатов от 62 дизайнеров из 23 стран. Страны-участницы включают Армению, Аргентину, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Болгарию, Китай, Кипр, Францию, Германию, Иран, Италию, Мексику, Новую Зеландию, Польшу, Португалию, Россию, Сербию, Южную Украину, Великобританию, США. 
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