За сутки в Армении подтверждено 3 случая коронавируса. Смертельные случаи не зарегистрированы







В настоящее время реальное лечение от коронавирусной болезни получают 1739 пациентов.



Как передает



За сутки проведено 2546 тестов, подтверждено 3 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 216 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.



Общее количество тестов достигло 3 миллионов 45 тысяч 254. ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 28 апреля всего в Армении подтверждено 422 858 случаев заболевания коронавирусом, 410 814 - с выздоровлением, 8622 - со смертельным исходом.В настоящее время реальное лечение от коронавирусной болезни получают 1739 пациентов.Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает министерство здравоохранения РА.За сутки проведено 2546 тестов, подтверждено 3 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 216 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.Общее количество тестов достигло 3 миллионов 45 тысяч 254.