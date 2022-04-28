Больше никогда: в Капитолии почтили память жертв Геноцида армян







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Среди специальных гостей мероприятия были лауреат Пулитцеровской премии писатель Питер Балакян, председатель Международной комиссии по свободе вероисповедания США Надин Маенза и другие.



«Мы собрались здесь, чтобы вспомнить историю, Геноцид армян, это действительно возможность сказать «больше никогда»», - сказал сенатор Ван Холлен, подчеркнув важность признания Геноцида армян для предотвращения преступлений геноцида.



Конгрессмен Джон Сарбейнс также подчеркнул. «Теперь мы все несем ответственность за то, чтобы образование о Геноциде армян было как можно более глубоким, широким и влиятельным».



На мероприятии также выступил сопредседатель комитета по делам Армении Конгресса США, конгрессмен Фрэнк Паллоне.



Церемонию поминовения спонсировали армяно-американские организации и Посольство Армении в сотрудничестве с Армянским комитетом Конгресса. ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Капитолии США состоялось мероприятие памяти жертв Геноцида армян с участием членов Конгресса, представителей различных организаций и армяно-американской общины.Как сообщает «Арменпресс» , присутствующие на мероприятии члены Конгресса, представители американо-армянского сообщества правозащитников, религиозно-этнических организаций почтили память жертв геноцида армян, греков, ассирийцев и других народов Турции в 1915-1923 гг.Среди специальных гостей мероприятия были лауреат Пулитцеровской премии писатель Питер Балакян, председатель Международной комиссии по свободе вероисповедания США Надин Маенза и другие.«Мы собрались здесь, чтобы вспомнить историю, Геноцид армян, это действительно возможность сказать «больше никогда»», - сказал сенатор Ван Холлен, подчеркнув важность признания Геноцида армян для предотвращения преступлений геноцида.Конгрессмен Джон Сарбейнс также подчеркнул. «Теперь мы все несем ответственность за то, чтобы образование о Геноциде армян было как можно более глубоким, широким и влиятельным».На мероприятии также выступил сопредседатель комитета по делам Армении Конгресса США, конгрессмен Фрэнк Паллоне.Церемонию поминовения спонсировали армяно-американские организации и Посольство Армении в сотрудничестве с Армянским комитетом Конгресса.