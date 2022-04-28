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В Гюмри состоялась премьера спектакля «Богема»

В Гюмри состоялась премьера спектакля «Богема»
ГЮМРИ, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьера «Богемы» состоялась в Малом драматическом театре Гюмри. Как сообщает «Арменпресс», Гюмрийский драматический театр впервые обращается к жанру документального кино. Спектакль поставила молодой режиссер Татев Жакян.

Директор театра, художественный руководитель Людвиг Арутюнян в беседе с «Арменпресс» говорит, что театр представляет зрителям 4 женщин, покоривших мир: Эдит Пиаф, Коко Шанель, Марину Цветаеву, Фриду Кало․ Они завоевали мир, но не нашли своего счастья. Этих женщин, живших в разное время и в разных странах, объединяет одно: у всех четырех была богемная жизнь, но также лишения и разочарования.

«Впервые билеты на три дня спектакля распроданы», - сказал Людвиг Арутюнян, пообещав, что спектакль станет визитной карточкой театра.

Автор пьесы — молодой драматург Мария Акопова.

Арменуи Мхоян
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