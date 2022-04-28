Премьер Японии с 29 апреля по 6 мая посетит пять стран Азии и Европы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 29 апреля по 6 мая посетит Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Италию и Великобританию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Премьер отправится в Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Италию и Великобританию с 29 апреля по 6 мая", - сказал он.

26 апреля о намерении Кисиды совершить зарубежную поездку сообщало агентство Kyodo.

По данным японского МИД, в турне также отправится глава внешнеполитического ведомства страны Ёсимаса Хаяси. С 28 апреля по 2 мая он посетит Казахстан, Узбекистан и Монголию, с 6 по 8 мая - тихоокеанские островные государства Фиджи и Палау.