Программы развития, реализуемые в сотрудничестве с регионом Франции Изер, будут продолжены в Гегаркуникской области







В состав делегации из Франции вошли ответственные работники в сферах образования, здравоохранения, туризма, культуры и альтернативной энергетики.



Губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян приветствовал председателя правления Изерского департамента Патрика Куртуа, поблагодарил его и правительство Франции за поддержку и финансовую поддержку программ, реализуемых в рамках децентрализованного сотрудничества в Гегаркуникской области, и укрепление дружеских связей между сторонами.



Представитель Изерского департамента передал губернатору Гегаркуника приветствие председателя департамента Патрика Курто, выразив надежду, что лидеры сотрудничающих сторон будут иметь возможность встретиться в ближайшее время. Затем отраслевые чиновники из Франции рассказали о текущих и перспективных программах, реализуемых в различных общинах и населенных пунктах Гегаркуникской области в рамках децентрализованного сотрудничества Гегаркуник-Изер. Речь шла о проведении среди школьников области курсов французского языка, которые имеют многолетнюю историю, их расширении, реализации ряда культурных программ. Были представлены программы развития сельского туризма «АФРАТ», которые направлены на развитие сельского туризма в горных районах посредством проведения тренингов. По словам куратора сферы, в рамках программы в ближайшее время планируется реализовать программы, связанные с экотуризмом и конным туризмом в регионе.



По словам чиновников сферы здравоохранения, в рамках новых инвестиций предусмотрены ремонт, переоснащение и обучение штатных медпунктов, расширение числа сельских населенных пунктов в программе. Децентрализованное сотрудничество Гегаркуник-Изер пытается установить и расширить в сфере возобновляемых источников энергии. Программа в этом направлении реализуется в общине Севан.



В завершение семинара губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян поблагодарил представителей делегации за предоставление подробной информации о реализуемых программах, а также выразил благодарность структурам, благодаря поддержке которых в стране реализуются многоотраслевые программы. область.



После семинара представители изерской делегации совершили ознакомительную поездку в Геологический музей Гавара и другие образовательные и культурные учреждения города.



Хосров Хлгатян ГАВАР, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян принял делегацию департамента Изер Французской Республики и города Гренобль, в ходе которой стороны подтвердили готовность к продолжению двустороннего сотрудничества. Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Гегаркуникской области, встреча состоялась в рамках децентрализованного сотрудничества между Гегаркуникской областью и департаментом Изер Французской Республики.В состав делегации из Франции вошли ответственные работники в сферах образования, здравоохранения, туризма, культуры и альтернативной энергетики.Губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян приветствовал председателя правления Изерского департамента Патрика Куртуа, поблагодарил его и правительство Франции за поддержку и финансовую поддержку программ, реализуемых в рамках децентрализованного сотрудничества в Гегаркуникской области, и укрепление дружеских связей между сторонами.Представитель Изерского департамента передал губернатору Гегаркуника приветствие председателя департамента Патрика Курто, выразив надежду, что лидеры сотрудничающих сторон будут иметь возможность встретиться в ближайшее время. Затем отраслевые чиновники из Франции рассказали о текущих и перспективных программах, реализуемых в различных общинах и населенных пунктах Гегаркуникской области в рамках децентрализованного сотрудничества Гегаркуник-Изер. Речь шла о проведении среди школьников области курсов французского языка, которые имеют многолетнюю историю, их расширении, реализации ряда культурных программ. Были представлены программы развития сельского туризма «АФРАТ», которые направлены на развитие сельского туризма в горных районах посредством проведения тренингов. По словам куратора сферы, в рамках программы в ближайшее время планируется реализовать программы, связанные с экотуризмом и конным туризмом в регионе.По словам чиновников сферы здравоохранения, в рамках новых инвестиций предусмотрены ремонт, переоснащение и обучение штатных медпунктов, расширение числа сельских населенных пунктов в программе. Децентрализованное сотрудничество Гегаркуник-Изер пытается установить и расширить в сфере возобновляемых источников энергии. Программа в этом направлении реализуется в общине Севан.В завершение семинара губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян поблагодарил представителей делегации за предоставление подробной информации о реализуемых программах, а также выразил благодарность структурам, благодаря поддержке которых в стране реализуются многоотраслевые программы. область.После семинара представители изерской делегации совершили ознакомительную поездку в Геологический музей Гавара и другие образовательные и культурные учреждения города.