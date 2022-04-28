Омбудсмен РА считает необходимым увеличить представительство международных организаций в Арцахе

ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека РА Кристине Григорян находится с рабочим визитом в Париже. Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Защитника прав человека, 27 апреля Защитник встретилась с послом МИД Франции по правам человека Дельфин Борион, французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ послом Брисом Рокфо и представителями Управление континентальной Европы МИД Франции.



В ходе встреч Защитник представила мандат института омбудсмена, текущие задачи института, а также поделилась приоритетами института.



Анализируя визиты Защитника в Арцах и приграничные общины Армении, Защитник представила давление, оказываемое на армян Арцаха азербайджанскими вооруженными силами, в том числе психологическое, затем невыносимые условия, созданные в отношении физической неприкосновенности и безопасности, конечной целью которых является выселение армян из Арцаха.



Кристинне Григорян представила также подробности своих контактов с родственниками находящихся в плену и пропавших без вести лиц, выразила обеспокоенность продолжающимся невыполнением Азербайджаном своих международных обязательств и обязательств по трехстороннему заявлению в вопросе немедленного возвращения пленных и удерживаемых лиц.

Посол по правам человека при министре иностранных дел Франции Дельфин Борион представил на встрече свою правозащитную миссию. Г-жа Борион обрисовала проблемы, которые в настоящее время существуют для глобального понимания прав человека, отметив, что современные конфликты являются самыми большими проблемами в этом отношении.



Стороны обозначили готовность к сотрудничеству по повестке расширения прав и возможностей женщин. Кристине Григорян пригласила госпожу Борион в Армению.



Посол Рокфой высоко оценил подход защитника постоянно держать в центре внимания и поддерживать решение различных проблем семей находящихся в плену и пропавших без вести лиц.



В рамках встреч Кристине Григорян подчеркнула необходимость увеличения представительства международных организаций в Арцахе в целом, как дополнительной гарантии обеспечения прав и нормальной жизни армян Арцаха.