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Встреча лидеров Quad планируется 24 мая в Японии

Встреча лидеров Quad планируется 24 мая в Японии

Встреча лидеров четырехстороннего диалога по безопасности Японии, США, Индии и Австралии (Quadrilateral Security DialogueQuad) запланирована на 24 мая на японской территории. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, описывая подробности предстоящего визита в страну президента США Джо Байдена.

"Президент Байден посетит нашу страну с 22 по 24 мая. Планируется, что 23 мая он встретится с премьер-министром [Японии Фумио] Кисидой, а 24 мая примет участие в переговорах лидеров Quad", - объявил Мацуно.

Ранее о поездке Байдена в Японию сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.


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