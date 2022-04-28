Европейские индексы выросли - 27-04-22

МОСКВА, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.27% и составил 13793.94 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.48% и составил 6445.26 пункта, британский FTSE вырос на 0.53% и составил 7425.61 пункта, а российский RTSI вырос на 4.92% и составил 1049.04 пункта.