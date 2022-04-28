Цены на цветные металлы - 27-04-22

ЛОНДОН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.95% и составила 3093.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.04% и составила 9856.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.66% и составила 2281.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.68% и составила 33300.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.34% и составила 40000.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.86% и составила 4219.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.05% и составила 42416.89 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.