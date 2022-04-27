Пашинян провел телефонный разговор с отцом погибшей в ДТП женщины

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян ответил на ряд вопросов, касающихся произошедшего 26 апреля ДТП на перекрестке улиц Лео и Пароняна. Как сообщает Арменпресс, Тарон Чахоян сначала ответил на вопрос, почему кортеж премьер-министра не остановилась, чтобы помочь пострадавшей женщине.

«В момент ДТП автомобиль премьер-министра находился примерно в 100-150 метрах от места происшествия. Момента столкновения не было и не могло быть видно из его машины. Автомобиль премьер-министра проехал мимо места происшествия через несколько секунд после случившегося. Т.е. в течение секунд, необходимых для преодоления 150-метрового участка, премьер-министр не знал и не мог знать, что именно произошло. Заметив женщину, проезжая мимо места аварии, премьер-министр поручил вызвать скорую помощь и выяснить, что произошло. Скорая приехала через несколько минут», - написал Чахоян на своей странице в Facebook.

По его словам, премьер-министр был проинформирован о происшествии, как только подъехал к зданию НС, после чего дал соответствующие указания министру здравоохранения и правоохранительным органам.

Тарон Чахоян также ответил на вопрос, почему сотрудники Дорожной полиции не остановились, что оказать помощь. Чахоян отметил, что в случае остановки автомобиля остановился бы весь кортеж, перекрывая все движение на улице и создавая дополнительные пробки на прилегающих улицах, тем самым препятствуя приезду скорой помощи, в том числе к месту происшествия.

«В том числе с учетом этих обстоятельств, согласно международно-признанным правилам порядка работы, транспортные средства, сопровождающие кортежи глав государств, не имеют права останавливаться в незапланированном месте, даже в случае ДТП», - написал Чахоян.

Чахоян также сообщил, что премьер-министр провел телефонный разговор с отцом Соны Мнацаканян, выразил соболезнования ему и членам его семьи, выразил скорбь и сожаление в связи с инцидентом и заверил, что по факту инцидента будет проведено объективное расследование.