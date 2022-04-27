Президент получил предложение о назначении Роберта Хачатряна министром высокотехнологичной промышленности
19:20, 27 Апрель, 2022
Президент Ваагн Хачатурян получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Роберта Хачатряна министром высокотехнологичной промышленности Республики Армения. Об этом сообщила Арменпресс и.o. начальника отдела по связям с общественностью аппарата президента Армении Тагуи Ованнисян.
До этого Роберт Хачатрян занимал должность заместителя министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения.
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