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Президент получил предложение о назначении Роберта Хачатряна министром высокотехнологичной промышленности

Президент получил предложение о назначении Роберта Хачатряна министром высокотехнологичной промышленности

Президент Ваагн Хачатурян получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Роберта Хачатряна министром высокотехнологичной промышленности Республики Армения. Об этом сообщила Арменпресс и.o. начальника отдела по связям с общественностью аппарата президента Армении Тагуи Ованнисян.

До этого Роберт Хачатрян занимал должность заместителя министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения.


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