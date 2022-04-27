Президент Ваагн Хачатурян провел совещание в муниципалитете Ширака
18:21, 27 Апрель, 2022
В рамках рабочего визита в Гюмри президент Ваагн Хачатурян в муниципалитете Ширака провел совещание с участием губернатора Ширака Назели Багдасарян, мэра Гюмри Вардгеса Самсоняна, руководителей силовых структур Ширакской области и региональных властей.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, были обсуждены вопросы, связанные с социально-экономическим положением Ширакской области, существующими проблемами, приоритетами и программами развития.
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