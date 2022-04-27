Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС

Гепатит неизвестной природы уже обнаружен в 12 странах Евросоюза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции.

"ЕС очень внимательно следит за ситуацией, она вызывает беспокойство. По состоянию, я думаю, на 25 апреля у нас есть подтверждённых около 40 случаев в 12 странах-членах, это неизвестной природы", - ответила она на вопрос о распространении гепатита.

"Случаи, судя по всему, касаются детей от одного месяца до 16 лет", - добавила она.

Как сообщалось в середине апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что в ходе лабораторных исследований не были обнаружены вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен SARS-CoV-2 или аденовирус.