Президент Армении в Гюмри посетил территорию строящихся жилых домов и детского сада в районе «Муш-2» 

В рамках рабочего визита в Гюмри президент Армении Ваагн Хачатурян посетил территорию строящихся Всеармянским фондом «Айастан» жилых домов и детского сада в районе «Муш-2».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в сопровождении директора фонда Айкака Аршамяна президент Хачатурян ознакомился с ходом строительных работ, которые близятся к завершению.

По заказу Всеармянского фонда «Айастан» в 2021 году начато строительство детского сада на 46 мест и 2-х жилых домов на 36 квартир, которые планируется завершить в этом году.