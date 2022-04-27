При правильной работе противоречия между Западом и Россией могут сыграть в нашу пользу: эксперт

По мнению политолога Акопа Бадаляна, очевидно, что работа сопредседателей Минской группы ОБСЕ идет в отдельных форматах и нет никаких оснований говорить о непонимании и уточнениях.

«Наоборот, мы видим, что меняются и формулировки статусов людей, которые занимаются этими вопросами. По большому счету, если рассмотреть формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ, то она перестала действовать намного раньше. По моим оценкам, это произошло как минимум с 2013-2014 гг., когда Минская группа ОБСЕ начала фактически не выполнять одну из своих ключевых функций – управление региональной стабильностью», - сказал Акоп Бадалян на состоявшемся в конференц-зале «Арменпресс» обсуждении. Он отметил, что Азербайджан интенсивно наращивал военную составляющую и не только не встречал препятствий на этом пути, но и не сталкивался с критикой.

«И сейчас мы сталкиваемся с тем же. Сегодня важно, что страны-сопредседатели не ставят вопроса о существовании формата, считая, что есть возможность вернуться к совместной работе. Однако еще не факт, что эта работа будет по благоприятной для нас повестке дня. Это зависит от того, как мы воспользуемся этим временем как в плане усиления нашей стойкости, так и укрепления наших оборонительных возможностей», — сказал Акоп Бадалян.

По мнению эксперта информационно-аналитического центра «Орбели» Тарона Ованнисяна, конфликтные процессы между Западом и Россией не зависят от нас. Армения не решает, будут работать США, Франция или Россия или нет.

«Поэтому мы должны строить нашу политику, исходя из текущей ситуации. Совместной работы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ мы еще долго не увидим. Ситуация, существовавшая до 24 февраля, когда мы стали свидетелями напряженности и проблем между Западом и Россией, не была столь масштабной, какой мы видим после 24 февраля. Следовательно, ситуация довольно сложная, но я думаю, что эти конфликты Запада и России могут работать как против нас, так и в нашу пользу. В зависимости от того, как мы построим нашу политику и чего мы хотим», - сказал Тарон Ованнисян. По его словам, противоречия показывают, что они попытаются выступить с разными предложениями. Они могут совпадать или не совпадать.

«Если у нас будет правильная политика, то может дать нам поле для маневров, которое даст нам время, но мы должны использовать его для решения наших проблем. Если мы поступим правильно, то противоречие, гибридная работа в плане времени может быть в нашу пользу с точки зрения преодоления вызовов, прихода в себя, ведения переговоров с сильной позиции», - добавил Тарон Ованнисян.