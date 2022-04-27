Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-04-22

ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 апреля, курс доллара США сократился на 3.16 драмa и составил 459.98 драм. Курс евро сократился на 7.15 драмa и составил 487.90 драм. Курс российского рубля сократился на 0.07 драмa и составил 6.32 драм. Курс британского фунта сократился на 9.72 драмa и составил 579.07 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 50.55 драмa и составила 28166.56 драм. Цена серебра выросла на 1.38 драмa и составила 351.53 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.