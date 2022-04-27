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Азиатские индексы - 27-04-22

Азиатские индексы - 27-04-22

ТОКИО, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.17% и составил 26386.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.94% и составил 1860.76 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.49% и составил 2958.28 пункта, а HANG SENG вырос на 0.06% и составил 19946.36 пункта.


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