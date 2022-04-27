Азиатские индексы - 27-04-22
ТОКИО, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.17% и составил 26386.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.94% и составил 1860.76 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.49% и составил 2958.28 пункта, а HANG SENG вырос на 0.06% и составил 19946.36 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:18 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-04-22
- 17:17 Азиатские индексы - 27-04-22
- 17:14 Зеленский получил приглашение на саммит G-20
- 16:43 Ален Симонян обратил внимание делегации БДИПЧ/ОБСЕ на агрессивные заявления представителей Азербайджана в ПА ОБСЕ
- 16:35 Bloomberg: ЕС рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт
- 16:30 Президент Армении присутствовал на открытии трех новых классов Гюмрийского филиала АГЭУ
- 16:28 Франция приветствует прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана
- 16:16 Сбалансированная политика должна быть краеугольным камнем: отношение экспертов к визиту премьер-министра РА в Россию
- 16:04 Япония приостановила безвизовые обмены с Россией
- 15:38 Всемирная туристская организация ООН заявила о намерении России выйти из нее
- 15:31 Председатель НС Республики Арцах принял делегацию студентов Дипломатической школы МИД РА
- 15:30 Спикер Национального Собрания Арцаха созвал рабочее совещание
- 15:07 Армения и Россия пробуют расширить объемы торговли мясом
- 14:57 Подача газа в Степанакерт временно приостановлена
- 14:56 СМИ: Швеция просит у ЕС компенсацию за военные поставки на Украину
- 14:48 В случае экспорта МСП будут освобождены от обязанности уплаты госпошлины
- 14:38 Минэкономразвития ожидает спад ВВП на 8,8%, пишут СМИ
- 14:32 Демобилизованные с обязательной срочной военной службы воспользуются услугами профессиональной ориентации и направления
- 14:25 Состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы инвестиционной программы "Гагарин"
- 13:26 "Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу
- 13:22 Не бойтесь мужчин, которые интересуются женщинами: состоялась премьера спектакля Нарека Дурьяна «Антиквар Лерник»
- 13:12 США выделят Грузии $35 млн на нужды армии
- 12:18 В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже
- 12:06 Мы против односторонних шагов, обостряющих ситуацию, особенно со стороны Азербайджана: Госсекретарь США
- 12:05 Глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается
14:20, 20.04.2022
2235 просмотров Пашинян заявил, что достигли договоренности с президентом России по ряду важных вопросов
19:45, 20.04.2022
1493 просмотров Спецпредставитель РФ по нормализации отношений Армении и Азербайджана посетит Баку
19:44, 22.04.2022
1288 просмотров Байден признал Геноцид армян только для того, чтобы позволить продолжиться другому геноциду: Newsweek
17:35, 24.04.2022
1266 просмотров После выходки Чавушоглу посол Турции в Уругвае вызван в МИД страны
09:51, 22.04.2022
1237 просмотров В День памяти жертв Геноцида армян в Турции пройдет ряд мероприятий