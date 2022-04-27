Bloomberg: ЕС рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт

Евросоюз рассматривает возможность отмены всех оставшихся тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны. Официальное сообщение о планах может появиться уже на этой неделе. Как передает Арменпресс, об этом пишет в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение будет включать временную отмену существующих тарифов и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, которые в настоящее время не подпадают под действие торгового соглашения между ЕС и Украиной. Однако на данный момент переговоры по этому вопросу еще не завершены, заявил агентству Bloomberg источник.

Украина и ЕС заключили соглашение о свободной торговле в 2014 году, а вступило оно в силу в 2017 году. Это устраняло большинство торговых барьеров между ними. В соответствии с этими договоренностями некоторые тарифы и квоты на определенные категории товаров не включались в текст соглашения.

Ранее 26 апреля Великобритания снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменила все квоты.