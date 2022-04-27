Президент Армении присутствовал на открытии трех новых классов Гюмрийского филиала АГЭУ
16:30, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках рабочего визита в Гюмри 27 апреля Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян присутствовал на церемонии открытия трех новых аудиторий Гюмрийского филиала Армянского государственного экономического университета (АГЭУ).
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента, Ваагн Хачатурян в сопровождении губернатора Ширака Назели Багдасарян, мэра Гюмри Вардгеса Самсоняна, заместителей министров ОНКС, ТУИ, ректора АГЭУ Дианы Галоян совершил поездку по территории университета, познакомился с профессорами-новаторами.
Недавно открытые классы творчества и инновации, сотрудничество преподавателей и дистанционное обучение были сформированы новыми технологическими решениями и направленными на то, чтобы сделать обучение более приятным, генерируя и творческие идеи для студентов и обсуждая, формируя стартап-команды, работая вместе и воплощая их в жизнь.
Президент Республики выступил на конференции с приветственным словом и сказал, что ожидания от Гюмрийского филиала АГЭУ превзошли все ожидания. Он отметил, что ему как председателю правления Армянского государственного экономического университета очень приятно присутствовать на этом значимом для вуза мероприятии.
«Я не сомневался, что всех нас ждет большой сюрприз. Создана среда, в которой и преподаватели, и студенты действительно имеют полную возможность получить образование. Можно сказать, что сегодня проходит конкурс между одноименными филиалами Гюмри в Ереване. Все мы много говорим о важности образования, но самое главное, чтобы оно было инновационным. То, что мы видим здесь сегодня, создано на инновационных принципах», — сказал Президент Республики.
Президент подчеркнул, что для развития нашей страны нет другого пути, кроме как получать образование и развивать науку.
«У нас не будет нефти и газа, мы должны уметь пользоваться благодатью Божией, которая заключается в том, чтобы быть образованными и вносить свой вклад в науку, проявлять инициативу, в полной мере использовать ее. В связи с этим прошу всех ответственных за образование людей не жалеть сил и энергии для обеспечения качественного образования подрастающего поколения. Что зависит от государства, правительства, поверьте, все будет сделано. Многое зависит и от вашей инициативы. Любая программа, любое начинание в нашей стране имеет возможность стать реальностью в науке, производстве, в любой сфере», - сказал Президент Хачатурян, пожелав всем новых успехов и достижений.
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