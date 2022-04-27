Франция приветствует прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана
16:28, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Франция приветствует недавний прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, их решение созвать двустороннюю пограничную комиссию и начать переговоры по мирному соглашению между двумя странами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Франции.
В заявлении говорится, что Франция будет и впредь полностью поддерживать этот процесс.
"Посол Франции в Восточном партнерстве ЕС Брис Рокфей на следующей неделе отправится в Баку для продолжения наблюдения за ходом переговоров после своего визита в Ереван 11-14 апреля", - говорится в сообщении.
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