Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

Франция приветствует прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана

Франция приветствует прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Франция приветствует недавний прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, их решение созвать двустороннюю пограничную комиссию и начать переговоры по мирному соглашению между двумя странами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Франции.

В заявлении говорится, что Франция будет и впредь полностью поддерживать этот процесс.

"Посол Франции в Восточном партнерстве ЕС Брис Рокфей на следующей неделе отправится в Баку для продолжения наблюдения за ходом переговоров после своего визита в Ереван 11-14 апреля", - говорится в сообщении.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]