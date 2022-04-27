Франция приветствует прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана







В заявлении говорится, что Франция будет и впредь полностью поддерживать этот процесс.



"Посол Франции в Восточном партнерстве ЕС Брис Рокфей на следующей неделе отправится в Баку для продолжения наблюдения за ходом переговоров после своего визита в Ереван 11-14 апреля", - говорится в сообщении. ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Франция приветствует недавний прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, их решение созвать двустороннюю пограничную комиссию и начать переговоры по мирному соглашению между двумя странами. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает МИД Франции.В заявлении говорится, что Франция будет и впредь полностью поддерживать этот процесс."Посол Франции в Восточном партнерстве ЕС Брис Рокфей на следующей неделе отправится в Баку для продолжения наблюдения за ходом переговоров после своего визита в Ереван 11-14 апреля", - говорится в сообщении.