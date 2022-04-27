Сбалансированная политика должна быть краеугольным камнем: отношение экспертов к визиту премьер-министра РА в Россию

ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в Россию, подписанные документы положительны. В это непростое время они, с одной стороны, дают возможность получить какие-то гарантии по вопросам безопасности, работать в этом направлении, с другой стороны, активизировать экономическое сотрудничество. Такое мнение высказал эксперт информационно-аналитического центра "Орбели" Джонни Меликян в ходе дискуссии, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс».



"В ходе визита были подписаны документы, которые касаются направлений дальнейшего сотрудничества, межгосударственных визитов, сотрудничества между различными министерствами. На фоне этих сложных геополитических процессов очень важно трезво оценивать ситуацию, работать с партнерами, чтобы снизить все возможные риски», — сказал Джонни Меликян.



По мнению политолога Акопа Бадаляна, заявление премьер-министра РА и президента России сбалансировано. В этой сложной геополитической ситуации получить документ, в котором, с одной стороны, отражаются ориентиры, целевые направления, которые важны для РФ с точки зрения безопасности, с другой стороны, нашли место важные для Армении формулировки.

«Кроме того, в этой непростой ситуации они избегали формулировок, содержания, которые были бы связаны, скажем, с какой-либо позицией в украинской войне. Мое определение таково: это сбалансированный документ, который охватывает практически все области. Это рабочий фундамент, на основе которого должна строиться дальнейшая работа», - сказал Акоп Бадалян.



Одним из краеугольных камней внешней политики Армении должна быть взвешенная политика. Такое мнение высказал эксперт информационно-аналитического центра «Орбели» Артак Хачатрян. По его словам, шаги в этом направлении мы видим, хотя бы в усилиях, направленных на Нагорно-карабахские или армяно-азербайджанские отношения.

«В нынешней геополитической гонке такой шаг внешней политики Армении приветствуется, мы должны попытаться сгладить и сблизить интересы сторон и углы армянских интересов», - сказал Артак Хачатрян. По его словам, не случайно визит в Москву состоялся после Брюсселя. В обоих случаях упор делался на вопросы безопасности.



Эксперт Информационно-аналитического центра «Орбели» Тарон Ованнисян, представляя вопросы безопасности заявления премьер-министра РА и президента РФ, выделил 24-ю точку, где имел место и Нагорный Карабах, и нагорно-карабахский конфликт.



«Было упомянуто, что конфликт не урегулирован, что очень важно в том смысле, что после войны Азербайджан постоянно пытается утверждать, что конфликта нет, Нагорного Карабаха нет. Это слово могло бы так и остаться словом, если бы мы хотя бы не слышали заявлений международных акторов о том, что арцахский вопрос существует, он еще не решен. На первый план здесь выходит мнение стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Россия не только страна-сопредседатель, мы все прекрасно понимаем, что это государство с серьезным влиянием и присутствием в регионе", - сказал Тарон Ованнисян.