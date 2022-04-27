Япония приостановила безвизовые обмены с Россией

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу объявил на пресс-конференции в Токио в среду о принятом решении кабинета министром "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали посещения японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство и организации относительно обменов с четырьмя северными островами на этот год в текущей ситуации вынужденно приняли решение отложить их на обозримое время", — сказал Мацуно.

МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Комментируя это заявление российского МИД, Мацуно подчеркнул, что нынешняя ситуация возникла целиком из-за действий России на Украине. "Несмотря на это Россия пытается переложить ответственность на Японию, что является неприемлемым", — сказал Мацуно.

Генеральный секретарь выразил сочувствие бывшим жителям островов, но отметил, что "в связи с положением на Украине нынешняя ситуация не располагает к проведению согласований с Россией по этому вопросу". Из-за пандемии коронавируса безвизовые обмены с Россией не проводились два года.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.