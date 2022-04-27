Внедрение EITI - отныне состоявшийся факт: вице-премьер Матевосян провел заседание многобенефициарной группы

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна состоялось заседание многобенефициарной группы Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI).

Отметим, что это первое с июня 2020 года заседание группы, которое проходит в реальном режиме.

Как сообщает Арменпресс, приветствуя участников заседания, Амбарцум Матевосян с удовлетворением констатировал, что хотя из-за эпидемии COVID заседания EITI и возможности проведения обсуждений в реальном режиме были прерваны, это не помешало членам многобенефициарной группы и секретариату EITI в Армении провести предусмотренные рабочим планом Инициативы все важные мероприятия, в том числе подготовку очередного национального доклада EITI, внедрение системы электронного декларирования реальных бенефициаров, подписание нового грантового соглашения со Всемирным банком и др.

“Таким образом, внедрение EITI в Армении - отныне состоявшийся факт”, - подчеркнул вице-премьер, добавив, что в следующем году Республика Армения должна пройти вторую международную ратификацию EITI, которая будет проходить по утвержденной Международным советом новой модели ратификации.

“Это предполагает более активное участие многобенефициарной группы в процессе ратификации. До конца текущего года начнется предратификационная работа, и я уверен, что вы понимаете, что только при активном участии бенефициаров и совместной работе мы сможем сохранить высокую оценку Армении”, - сказал вице-премьер Матевосян, перейдя к обсуждению вопросов повестки дня.

Вопросы в основном касались утверждения скорректированного плана работ EITI на 2022 год, обсуждения технического задания по составлению 4-го национального доклада и его утверждение со стороны EITI, процесса определения правовых владельцев компаний и реализации международной программы Opening Extractives, а также работ по созданию ИТ-системы для систематического раскрытия данных в горнодобывающем секторе и разработке текущей стратегии добывающих отрасли.