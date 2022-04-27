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Всемирная туристская организация ООН заявила о намерении России выйти из нее

Всемирная туристская организация ООН заявила о намерении России выйти из нее

Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Как передает Арменпресс, об этом говорится в Twitter организации.

"Россия объявила о своем намерении выйти из UNWTO", - уточняется в публикации. В организации отметили, что Москве нужно следовать "надлежащей процедуре", на выход из UNWTO "уйдет год".

Ранее агентство EFE со ссылкой на источники сообщило, что РФ заявила о выходе из UNWTO.

В UNWTO пояснили, что начавшаяся 27 апреля в Мадриде внеочередная Генассамблея (ГА) организации, на которой планировалось проголосовать по вопросу возможной приостановки членства РФ, продолжится. 8 марта решение о проведении ГА принял исполнительный совет организации, собравшийся по запросу нескольких членов на фоне ситуации вокруг Украины.


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