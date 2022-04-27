Председатель НС Республики Арцах принял делегацию студентов Дипломатической школы МИД РА
15:31, 27 Апрель, 2022
СТЕПАНАКЕРТ, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 27 апреля Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян принял делегацию слушателей Дипломатической школы МИД РА во главе с директором школы послом Ваге Габриеляном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном Собрании Арцаха.
В ходе встречи глава парламента коснулся вариантов урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, упущенных возможностей, существующих реалий.
Отвечая на вопросы будущих дипломатов, Артур Товмасян рассказал о межпарламентских связях, вовлеченности Арцаха в переговорный процесс, региональных вызовах.
Встреча завершилась обменом сувенирами.
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