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Председатель НС Республики Арцах принял делегацию студентов Дипломатической школы МИД РА

Председатель НС Республики Арцах принял делегацию студентов Дипломатической школы МИД РА
СТЕПАНАКЕРТ, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 27 апреля Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян принял делегацию слушателей Дипломатической школы МИД РА во главе с директором школы послом Ваге Габриеляном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном Собрании Арцаха.

В ходе встречи глава парламента коснулся вариантов урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, упущенных возможностей, существующих реалий.

Отвечая на вопросы будущих дипломатов, Артур Товмасян рассказал о межпарламентских связях, вовлеченности Арцаха в переговорный процесс, региональных вызовах.

Встреча завершилась обменом сувенирами.
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