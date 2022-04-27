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Спикер Национального Собрания Арцаха созвал рабочее совещание

Спикер Национального Собрания Арцаха созвал рабочее совещание
СТЕПАНАКЕРТ, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 27 апреля Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян созвал рабочее совещание, в котором приняли участие руководители фракций, председатели постоянных комиссий и руководители аппаратов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном Собрании Арцаха.

В ходе совещания были обсуждены вопросы повестки дня очередного заседания, которое состоится 28 апреля.

Среди вопросов, которые будут обсуждаться в повестке дня - бюджет Прокуратуры Республики Арцах на 2021 год, отчет о деятельности.

На рассмотрение заседания внесено 11 законопроектов, 2 из которых в виде пакета законопроектов.

В повестку также включены вопросы Президенту Республики Арцах, членам Правительства, а также выступления депутатов.

В завершение совещания Артур Товмасян сообщил, что завтра, 28 апреля, в 11:00 Национальное Собрание созовет очередное заседание.
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