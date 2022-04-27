Армения и Россия пробуют расширить объемы торговли мясом
15:07, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С целью создания новых форм сотрудничества и возможностей в сфере торговли мясными продуктами между Арменией и Россией, по инициативе Министерства экономики РА было проведено обсуждение на тему «Перспективы расширения сотрудничества Армении и России в сфере торговли мясом и мясными продуктами».
Как сообщает «Арменпресс», заместитель министра экономики РА Арман Ходжоян подчеркнул, что, судя по энтузиазму, наблюдаемому как армянскими, так и российскими производителями, он считает, что эта встреча была необходима, в дальнейшем подобные обсуждения должны быть частыми.
«В целом в 2021 году Армения импортировала около 52,8 тыс. тонн мясной продукции, из которых на долю России приходится около 12,1%. И мы решили с нашими партнерами организовать это мероприятие, чтобы ведущие российские организации имели возможность познакомиться с нашими организациями, представить направления возможного сотрудничества. Участники обсудят, как они могут расширить торговлю и укрепить дальнейшие связи», — сказал замминистра.
В мероприятии приняли участие бизнес-делегации организаций крупных компаний, занимающихся производством мяса в России, представители предприятий-производителей мяса Армении, Министерства экономики и других заинтересованных лиц.
Председатель Союза птицеводов Армении Сергей Степанян отметил, что такие встречи очень продуктивны, в ходе которых есть возможность найти новых партнеров.
«Мы ожидаем такой возможности от этой встречи, потому что на встрече присутствуют президент Ассоциации птицеводов России и президенты ряда других организаций. На данный момент есть проблемы, которые нам необходимо решить, так как в основном мы импортируем живую птицу из стран ЕАЭС, поэтому есть вопросы, которые необходимо прояснить на таких встречах. На данный момент мы поставили цель создать племенное хозяйство, что очень важно для нас сегодня, так как около 80-90% нашего поголовья птиц получено из-за рубежа, в основном из Российской Федерации. И вторая проблема — недостаточность собственной продовольственной базы, которая также связана с Россией. Мы надеемся, что в ходе этого обсуждения будет решен ряд других вопросов", - сказал Степанян.
Руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов сообщил, что сотрудничество осуществляется давно, товарооборот между Арменией и Россией находится на высоком уровне. «Сотрудничество развивается, мы видим серьезные возможности. Мы видим серьезные перспективы сотрудничества в сфере торговли мясом. На данный момент у нас есть перспектива значительного увеличения экспорта мяса птицы. На обсуждении сегодня присутствуют представители крупных мясных компаний России. Они обсудят все варианты сотрудничества и будут иметь возможность посетить ряд крупных армянских компаний», — заключил Краснов.
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