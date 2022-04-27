Подача газа в Степанакерт временно приостановлена
14:57, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Подача газа в столицу Арцаха, а также действующие АЗС временно приостановлены в связи с ремонтом газопровода, входящего в Степанакерт.
Как сообщает «Арменпресс», сообщение ЗАО "Арцахгаз" распространил информационный штаб Арцаха.
«По предварительным расчетам работы будут завершены, подача газа будет восстановлена завтра, 28 апреля, около 18:00. В случае возникновения непредвиденных проблем или возможного продления технических работ общественность будет дополнительно проинформирована", - говорится в сообщении.
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