В случае экспорта МСП будут освобождены от обязанности уплаты госпошлины

ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Внося изменения в Закон о госпошлине, Правительство предлагает предоставить хозяйствующим субъектам возможность неуплаты государственной пошлины, взимаемой за товары, вывозимые из Армении по одному транспортному документу от одного перевозчика, в размере суммы, не превышающей общую таможенную стоимость, эквивалентную одному миллиону драмов РА евро. Как сообщает «Арменпресс», изменение также направлено на упрощение процесса таможенного оформления, и его принятие положительно скажется на деловой и инвестиционной среде, учитывая то обстоятельство, что предлагаемые проектом регулирования будут способствовать упрощению процесса таможенного оформления, а также сокращению финансовых и административных расходов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заместитель министра экономики РА Ани Испирян отметила, что в случае экспорта хозяйствующих субъектов с низкой стоимостью они будут освобождены от обязанности по уплате государственной пошлины, что приведет к увеличению количества поставщиков на рынках.

Также было отмечено, что принятие законопроекта предусматривает сокращение доходов госбюджета в среднем на 106,35 млн драмов.



После первого чтения Правительство предложило изменить название соответствующей статьи законопроекта, который был принят основным докладчиком.



В ходе обсуждения член комиссии, депутат фракции НС "Гражданский договор" Овик Агазарян выразил мнение, что законопроект не даст желаемого результата, так как окажет негативное влияние на государственный бюджет. Он предложил упростить администрирование системы.



Геворг Папоян, член фракции «Гражданский договор» Национального собрания, предложил провести мониторинг через год после вступления закона в силу, чтобы выяснить, какое положительное влияние он оказал на МСП.