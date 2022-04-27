Минэкономразвития ожидает спад ВВП на 8,8%, пишут СМИ

Спад ВВП России в 2022 году на фоне санкций может достичь 8,8%, такие оценки содержатся в проекте сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ, с которым ознакомилось издание "Ведомости", передает Арменпресс.

Как пишет газета, документ обсуждался членами президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций во вторник. Об этом изданию сообщил источник, близкий к правительству, и подтвердил федеральный чиновник.

"Согласно документу, Минэк в своих предварительных оценках прогнозирует падение ВВП России из-за введенных санкций на 8,8% в 2022 году в базовом варианте и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году. В 2024-2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6% и 2,8% соответственно", - пишет газета. По данным издания, "в консервативном сценарии прогноза масштаб кризиса видится глубже: снижение ВВП России - на 12,4% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году".