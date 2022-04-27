Демобилизованные с обязательной срочной военной службы воспользуются услугами профессиональной ориентации и направления
14:32, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Молодежь, демобилизованная с срочной военной службы, получит возможность пользоваться услугами профориентации и ориентации. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил заместитель министра труда и социальных вопросов РА Рубен Саргсян.
По его словам, после возвращения из армии призывнику предложат обратиться в объединенный социальный территориальный отдел. «Цель состоит в том, чтобы предотвратить безработицу, а также дать людям возможность понять, чего они хотят», — сказал он.
В целях эффективного консультирования по трудоустройству молодых людей, уволенных с срочной военной службы, проводятся курсы повышения квалификации для около 100 специалистов, работающих в 49 региональных центрах Единой социальной службы.
Программа направлена на ознакомление специалистов с инструментами, которые позволят молодым призывникам оказывать помощь в процессе обучения, трудоустройства и конкурентоспособности на рынке труда. С учетом их потребностей будет проведена соответствующая работа по их реинтеграции в общество и повышению их экономической активности.
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