Состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы инвестиционной программы "Гагарин"
14:25, 27 Апрель, 2022
ГАВАР, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В селе Цахкунк общины Севан состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы инвестиционной программы "Гагарин", которое провел министр экономики РА, руководитель рабочей группы Ваан Керобян.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате мэрии Севана, члены рабочей группы, которую представляли различные ведомства, территориальные управления и органы местного самоуправления, Фонд регионального развития и конкурентоспособности "ДАР", а также гости, были представлены составляющие и направления инвестиционной программы "Гагарина".
«Будут вложены инвестиции в развитие образования, культуры, спорта, декоративно-прикладного искусства, создание соответствующих учреждений, сохранение материального и нематериального культурного наследия, облесение, ревитализация реки Раздан и формирование зоны отдыха, управление отходами и глубокое рециклинг, агроколледж и инновационный центр Создание лабораторий безопасности и контроля качества, развитие животноводства и растениеводства, систем глубокой переработки на их основе, центр первичной медико-санитарной помощи, лаборатории, дом престарелых, детский реабилитационный центр, стационар и санаторий, центр детоксикации, эстетическая медицина, клиника Основатель центра гомеопатии, энергетическая и линейная инфраструктура, дорожное строительство и ремонт, жилые и общественные здания, строительство зданий, аграрный рынок, хаб общественного питания, в строительстве других комплексов и других направлений.
Следующее заседание рабочей группы состоится в мае в городе Шон», - презентовали сотрудники мэрии Севана.
Фонд регионального развития и конкурентоспособности «ДАР» инициировал процесс разработки программы развития общин для населенных пунктов Гегамаван, Ддмашен, Зовабер, Цахкунк, Варсер, Гагарин общины Севан Гегаркуникской области Республики Армения.
Цель проекта «Гагарин» — формирование самодостаточного сообщества с устойчивым и инновационным образом жизни, способствующим благополучию, творчеству и гармоничной жизни жителей.
Хосров Хлгатян
Подпишитесь на наш канал в Телеграм