"Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу

"Газпром" сообщил о полной остановке поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях, передает Арменпресс.

"Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом (президента. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля платежи по новой системе не поступили.

В компании напомнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. В "Газпроме" подчеркнули, что в случае несанкционированного отбора сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки для транзита сократятся на эту величину.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.

Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.