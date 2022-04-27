Не бойтесь мужчин, которые интересуются женщинами: состоялась премьера спектакля Нарека Дурьяна «Антиквар Лерник»
13:22, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Женщина, мужчина, любовь, предательство, отчаяние, возрождение и возвращение в семью. Именно на эти вопросы отвечает актер, режиссер Нарек Дурян комедийным спектаклем «Антиквар Лерник», премьерой которого артист отметил свой день рождения.
Корреспондент «Арменпресс» имел возможность присутствовать на премьере 26 апреля в театре "Богем", чтобы передать читателям полученные впечатления.
В спектакле под музыку Рубена Ахвердяна, Арута Памбукчяна и других авторов партнерами героя Дуряна, Лерника, являются его жена Карине и его 25-летняя любовница Нарине, которых исполняют заслуженная артистка РА Джульетта Степанян, и молодая актриса театра "Богем" Сирануш Ерикян.
Однажды Наринэ навещает жену Лерника и объявляет, что не может жить без Лерника и готова заплатить за него 50 тысяч долларов. После юмористических диалогов женщины становятся друзьями и понимают друг друга. Лерник удивляется, когда приходит домой от очередной любовницы и встречает Наринэ…
По образу Лерника, человека, говорящего от имени всех людей, природа распорядилась так, что человек только после 50 лет начинает что-то понимать в жизни, он воспринимает это совсем по-другому, однако у тела уже нет ни возможности, ни времени бегать за желаниями.
Нарек Дурян через Лерника призывает женщин не бояться мужчин, которые явно интересуются женщинами, а бояться тех, кто прикидывается святым и не замечает других женщин - они действительно опасны.
«Мне кажется, что когда Бог решил создать женщину, он взял немного от ярких лучей луны, немного от лунной глубины, блеск звезд, жар огня, ропот океана, сильное магнитное поле, лебедь, гравитация мустанга. Он все смешал и создал женщину, потом посмотрел и понял, что женщина красивая, соблазнительная, но беззащитная, не устоит в этом мире. И смешал Бог все это с неистовой силой смерча, бури, грозы, укуса крота, коварства лисы, и так передал женщину мужчине, сказав: «Принимайте ее такой, какая она есть, но никогда не пытайтесь ее изменить, управлять ею, особенно понять ее», — подчеркивает Лерник.
Публика в зале аплодировала спектаклю, а актеры театра «Богема» удивили Дуряна, выйдя на сцену с тортом. Художник был взволнован, взволнован и счастлив. Дурьян «обнял» публику со сцены и признался в любви.
После просмотра спектакля государственный и политический деятель Раффи Ованнисян сказал Арменпресс, что спектакль о нашей действительности, очень точный, очень человечный и армянский.
«Нарек Дурян – сокровище для нашего общества, человек, который своей международной траекторией приносит мир в Армению, человек, который также представляет Армению в мире. Дурьян — это вся палитра, которая делает его культурным, цивилизационным послом. Мы гордимся тем, что в Армении есть такой художник, культуролог, актер и гражданин. Мы поздравляем Дуряна, желаем ему долгого, счастливого будущего, ведь он нужен нашей стране, нашей молодежи и цивилизации как воздух и вода", - заключил Ованнисян.
Театральные любители смогут посмотреть спектакль 28 и 30 апреля.
Анжела Амбарцумян
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