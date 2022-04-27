США выделят Грузии $35 млн на нужды армии

США планируют выделить Грузии $35 млн для укрепления обороноспособности. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила грузинская служба новостей "Голоса Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на письмо, полученное из Госдепартамента США.

"Грузия получит $35 млн, куда входят комплект снаряжения для бригады, система, действующая против беспилотных летательных аппаратов, система тактических данных передовой полевой артиллерии, мобильные возможности и возможности киберобороны", - сказано в сообщении.

Госдеп уже направил соответствующее письмо в Конгресс США 24 апреля. Целью выделяемых денег является помощь союзникам НАТО восполнить то вооружение, которое им пришлось передать Украине на безвозмездной основе.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая развитие сотрудничества в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, а также в гуманитарной области.