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В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже

В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже

Польское телевидение сообщило со ссылкой на прокуратуру о задержании граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже, передает Арменпресс.

"Россиянин и белорус задержаны в Белостоке по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. По данным Службы военной контрразведки, шпионы собирали информацию о воинских частях, кадровом состоянии, а также о подразделениях союзных войск. Оба они проживали в Польше на протяжении многих лет", - говорится в сообщении.

"Выводы Службы военной контрразведки указывали на то, что они осуществляли шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации", - цитирует Польское телевидение представителя прокуратуры Александра Скшиняжа.

Обоим задержанным предъявили обвинения в шпионаже. Они арестованы судом на три месяца. Им грозит до 10 лет тюрьмы.


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