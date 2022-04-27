Мы против односторонних шагов, обостряющих ситуацию, особенно со стороны Азербайджана: Госсекретарь США





ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Азербайджан в эскалации напряженности из-за Нагорного Карабаха. Как сообщает



"У меня налажено достаточно активное и прямое сотрудничество с руководством как Армении, так и Азербайджана. В частности, неделю назад я разговаривал по телефону с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Ильхамом Алиевым, а также с министрами иностранных дел двух стран, пытаясь помочь и способствовать долгосрочному политическому урегулированию карабахского вопроса", — сказал Блинкен.



По его словам, Вашингтон разрабатывает и продвигает различные меры укрепления доверия в этой связи.



"Мы выступаем против любых односторонних действий по дестабилизации ситуации, особенно со стороны Азербайджана", - сказал Энтони Блинкен. ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Азербайджан в эскалации напряженности из-за Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс» , выступая на заседании комитета Сената США по международным отношениям, госсекретарь США заявил, что США выступают за долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, но против односторонних шагов в этом направлении. ."У меня налажено достаточно активное и прямое сотрудничество с руководством как Армении, так и Азербайджана. В частности, неделю назад я разговаривал по телефону с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Ильхамом Алиевым, а также с министрами иностранных дел двух стран, пытаясь помочь и способствовать долгосрочному политическому урегулированию карабахского вопроса", — сказал Блинкен.По его словам, Вашингтон разрабатывает и продвигает различные меры укрепления доверия в этой связи."Мы выступаем против любых односторонних действий по дестабилизации ситуации, особенно со стороны Азербайджана", - сказал Энтони Блинкен.