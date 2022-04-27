CNN: Пентагон организовал в ФРГ центр по контролю поставок вооружений на Украину

Министерство обороны США организовало на базе Европейского командования ВС США в Штутгарте центр по контролю за поставками военной помощи Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, в задачи данной структуры входит координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. В число сотрудников Контрольного центра Европейского командования по Украине (EUCOM Control Center of Ukraine) наряду с американскими военнослужащими входят также представители по меньшей мере 15 стран, оказывающих поддержку Киеву, указывает CNN.

В минувший четверг президент США Джо Байден объявил о том, что Вашингтон направляет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов, который будет включать в себя артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, для РФ очевидно, что "западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе.