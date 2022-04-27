ООН распространила отчет омбудсмена Арцаха в качестве официального документа
11:53, 27 Апрель, 2022
Отчет Защитника прав человека Республики Арцах «О нарушениях Азербайджаном прав народа Арцаха в феврале-марте 2022 года» был распространен в качестве официального документа в Организации Объединенных Наций (ООН).
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном аппаратом омбудсмена Арцаха.
Отчет доступен по следующей ссылке: https://documents-dds-ny.un.org/.../20/PDF/N2231920.pdf...
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